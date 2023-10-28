نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يتلقى تأكيدا رسميا بإيقاف لاعبه تونالي

المصدر: رويترز

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أنه تلقى تأكيدا رسميا من السلطات الإيطالية بإيقاف لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي بسبب مخالفة قواعد المراهنات في بلاده.

وقال نيوكاسل "سيحق لساندرو العودة إلى المشاركة في المباريات الرسمية لكرة القدم بداية من يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2024."

وعاقب الاتحاد الإيطالي لكرة تونالي بالإيقاف لمدة 18 شهرا الخميس الماضي وقال إنه سيتم استبدال ثمانية منها بدورات علاجية من إدمان القمار بعد التوصل إلى تسوية مع مكتب المدعي العام الاتحادي.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل أمس الجمعة إن النادي يواجه معضلة لاختيار تونالي في التشكيلة لأنه لم يتلق بعد تأكيدا رسميا من السلطات الإيطالية.

وأضاف هاو أن هناك "فرصة كبيرة" لمشاركة تونالي مع النادي اليوم السبت عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس إن عقوبة الإيقاف المفروضة على تونالي لاعب منتخب إيطاليا ستطبق في جميع أنحاء العالم مما يعني أن لاعب الوسط لا يحق له حاليا اللعب في صفوف نيوكاسل.

وقال الفيفا لرويترز إن الاتحاد الإيطالي طلب تطبيق الإيقاف على مستوى العالم.

وقال الفيفا لرويترز "تمت الموافقة على الطلب الذي قدمه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتمديد العقوبة التي فرضها على اللاعب ساندرو تونالي في 27 أكتوبر 2023 لتكون على مستوى العالم".

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