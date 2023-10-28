كايل ووكر قائد مانشستر سيتي قبل لقاء القمة : ندرك خطورة راشفورد رغم التراجع

المصدر: رويترز

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قال كايل ووكر قائد مانشستر سيتي قبل لقاء القمة بين فريقه حامل اللقب وجاره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأحد إن مهاجم يونايتد ماركوس راشفورد لا يزال يشكل تهديدا كبيرا للخصوم رغم تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.

وتراجعت القدرات التهديفية لراشفورد (25 عاما) خلال الموسم الحالي وهز الشباك مرتين فقط في 12 مباراة لكن ووكر يعتقد رغم ذلك أن زميله في منتخب إنجلترا لا يزال يشكل تهديدا لا يستهان به على الخصوم.

وقدم راشفورد أداء متميزا في موسم 2022-2023 تضمن إحرازه 30 هدفا في جميع المنافسات وتوج بلقب أفضل لاعب في العام على مستوى فريقه.

وقال ووكر (33 عاما) مدافع سيتي للصحفيين قبل التوجه إلى ملعب أولد ترافورد "أعتقد أن ماركوس أثبت طوال سنوات إن بوسعه التسبب في مشكلات لأي منافس إن لم ينجح (المنافس) في التصدي له بكفاءة.

"لقد لعب دورا مهما مع فريقه ومع منتخب إنجلترا منذ الصغر بسبب ما يشكله من تهديد للخصوم.

"يتمتع بقدرات عديدة ونحن نعلم أنه قد يشكل تهديدا لنا مطلع الأسبوع."

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين ويتقدم بست نقاط على جاره يونايتد الثامن في الترتيب.

وسحق سيتي جاره يونايتد 6-3 في ملعب الاتحاد في الموسم الماضي لكنه خسر في لقاء العودة 2-1.

كما فاز فريق المدرب بيب جوارديولا على يونايتد بقيادة الهولندي أريك تن هاج في نهائي كأس إنجلترا في يونيو جزيران الماضي قبل أن يفوز بثلاثية من الألقاب ويعادل إنجاز يونايتد الذي حققه في 1999.

وأضاف ووكر "الموسم الماضي انتهى. خسرنا في أولد ترافورد ونجحنا في الفوز بالثلاثية. في النهاية هذا ما يهم.

"نريد الفوز بالمباراة بسبب ما يعنيه ذلك ولأنها ستساعدنا في النهاية في سعينا للفوز بالدوري الممتاز من جديد. لا نريد التفكير فيما هو أبعد من ذلك.

"أدينا بعض المباريات الكبيرة في مواجهة يونايتد في السنوات الأخيرة وتركيزنا ينصب على امتاع جمهورنا مرة أخرى يوم الأحد."

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