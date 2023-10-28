بوستيكوجلو: توتنهام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط يدخل البهجة والأمل على قلوب المشجعين

المصدر: رويترز

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لا عجب أن جماهير توتنهام هوتسبير تعيش أجواء احتفالية إذ يتصدر فريقها الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ويقدم أداء يعتبره النادي جزءا من هويته.

وحقق توتنهام فوزه الثامن في عشر مباريات في الدوري بتغلبه 2-1 على كريستال بالاس يوم الجمعة ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم ويتصدر الدوري برصيد 26 نقطة في أفضل بداية لموسم للفريق منذ فوزه بلقب الدوري آخر مرة في 1961.

وأبلغ أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الصحفيين عقب المباراة "المهم أننا ندخل البهجة والأمل على قلوب مشجعينا. هذا هو دور أندية كرة القدم".

وترك بوستيكوجلو بصمته في توتنهام بعد مواسم من التراجع المستمر والأداء المتواضع في بعض الأحيان بقيادة جوزيه مورينيو أولا ثم أنطونيو كونتي.

وولت أزمنة الخطط التي تفتقر للشجاعة والإقدام والتي اختبرت صبر الجماهير بقيادة مدربين كبار ليحل محلها أسلوب لعب سلس بتحركات مستمرة كما وعد المدرب حين توليه المسؤولية.

لكن حتى هو لم يكن يتوقع أن يتبني لاعبوه أفكاره بهذه السرعة.

وبالتأكيد سيواجه توتنهام عقبات إذ تلوح في الأفق سلسلة من المباريات الصعبة بداية بمواجهة ضيفه تشيلسي بقيادة مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو.

لكن الثقة في أعلى مستوياتها مع تركيز توتنهام بشكل كامل على الدوري إذ لا يشارك في المسابقات الأوروبية ما يجعل الموسم مليئا بالإمكانيات بالنسبة لتوتنهام الذي لم يكن طرفا في الصراع على اللقب منذ موسم 2016-2017.

وقال المدرب "أعتقد بالنسبة لنا، كما تعلمون كيف يكون الأمر عندما تحصل على القليل من الزخم، فإن دوري في ذلك هو الاستمرار في دفعهم. أعتقد أن هذا الفريق لا يزال قادرا على تحقيق تطور كبير".

وأضاف "طالما أنهم سيستمرون في الحضور كل يوم ويعملون بجد، فهذا يمنحني الفرصة لمواصلة دفعهم للتحسن. عقدت هذه المجموعة العزم على مواصلة العمل الجاد. لا أرى أي سبب لعدم استمرار

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