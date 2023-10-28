جيرونا يتصدر الدوري الإسباني بفوزه بهدف قاتل على سيلتا فيجو

المصدر: رويترز

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سجل يانخيل إيريرا هدفا في الوقت القاتل ليقود جيرونا للفوز 1-صفر على ضيفه سيلتا فيجو واعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الجمعة.

وأطلق إيريرا تسديدة منخفضة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليمنح جيرونا نقاط المباراة الثلاث.

وكان جيرونا، مفاجأة الموسم الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة، في حاجة لنقطة واحدة فقط لتصدر المسابقة.

وارتفع رصيده إلى 28 نقطة من 11 مباراة، بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب الذي يحل ضيفا على برشلونة ثالث الترتيب غدا السبت. وتجمد رصيد سيلتا عند ست نقاط في المركز 18.

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