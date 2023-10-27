دي تسيربي: على برايتون العودة إلى طريق الانتصارات مثلما فعل في الموسم الماضي بعد تحقيق انتصاره الأوروبي الأول

المصدر: رويترز

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طالب روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون آند هوف ألبيون فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بضرورة العودة إلى طريق الانتصارات مثلما فعل في الموسم الماضي بعد تحقيق انتصاره الأوروبي الأول بالفوز 2-صفر على العملاق الهولندي المتعثر أياكس امستردام في الدوري الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية.

وحقق برايتون المنتمي للساحل الجنوبي لإنجلترا الفوز على ضيفه أياكس بعد مسيرة خالية من الانتصارات استمرت في خمس مباريات متتالية في جميع المنافسات.

وكان برايتون احتل المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليتأهل للمنافسة أوروبيا لأول مرة طوال تاريخه.

ويحتل أياكس مركزا في النصف الثاني من قائمة فرق الدوري الهولندي وأقال مدربه موريس شتاين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويحتل برايتون المركز الثالث في المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي بعد الخسارة والتعادل في أول مباراتين. ويتصدر المجموعة مرسيليا الفرنسي يليه أيك أثينا اليوناني.

وقال دي تسيربي للصحفيين في إشارة إلى مباراة الفريق بالدوري المحلي أمام فولهام "الأمر الأكثر أهمية هو أننا حافظنا على شباكنا نظيفة، لكن لدينا مباراة أخرى كبيرة سنخوضها يوم الأحد وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد لها".

وأضاف "مع ذلك، هذا هو أول فوز يحققه برايتون في أوروبا. إنه يوم رائع لمشجعينا ونادينا ومالكيه، ونحن فخورون للغاية بمنحهم هذه الفرصة.

"بالنسبة لنا في هذه اللحظة، من المهم تغيير الحالة المزاجية والبدء في الفوز بالمباريات واللعب بشكل أفضل لأننا (لم نكن) نلعب مثل الموسم الماضي".

ويحتل برايتون المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة من تسع مباريات، بينما يحتل فولهام المركز 13.

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