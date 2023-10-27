ليفربول يسحق تولوز 5-1 بالدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

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سحق ليفربول ضيفه تولوز 5-1، أمس، ليؤكد هيمنته على المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات.

وافتتح ديوجو جوتا التسجيل لصاحب الأرض، بعد تسع دقائق من انطلاقة رائعة، تخطى خلالها أربعة من مدافعي الفريق الفرنسي قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وجاء الرد من تولوز بعد سبع دقائق بهدف سجله ثيس تالينخا بعد انطلاقة من منتصف الملعب ليدرك هدف التعادل.

وهيمن ليفربول بعدها على المباراة، إذ أعاده واتارو إندو إلى المقدمة بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة.

وبعد أربع دقائق، عزز داروين نونيز تقدم فريقه عبر تسديدة من زاوية ضيقة، مستغلاً كرة ارتدت داخل منطقة الجزاء.

وكاد نونيز أن يهز الشباك مجدداً في الدقيقة 65، لكن تسديدته من الناحية اليمنى اصطدمت بإطار المرمى بعد انطلاقة رائعة، لكن رايان جرافينبيرش استغل الكرة المرتدة ليسجل الهدف الرابع لصالح ليفربول.

واختتم البديل محمد صلاح التسجيل بتسديدة متقنة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر ليفربول المجموعة بتسع نقاط بفارق خمس أمام سان جيلواز البلجيكي ثاني الترتيب الذي فاز 2-1 على لاسك لينتس، الذي يتذيل الترتيب دون نقاط، ويتساوى تولوز مع سان جيلواز ولكل منهما أربع نقاط.

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