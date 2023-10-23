مزراوي يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ قبل مواجهة جالطه سراي في دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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عاد المدافع المغربي نصير مزراوي للمشاركة في تدريبات بايرن ميونخ الألماني بعد تعافيه من إصابة عضلية وبعد حالة من الجدل حوله، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام جالطه سراي التركي غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان مزراوي قد أثار ضجة بعد أن شارك منشورا مؤيدا لفلسطين عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.

وبعدها جرى حذف المنشور وقرر بايرن ميونخ عدم إيقاف اللاعب بعد محادثات أجريت قبل أيام، وقد قال المدير الفني توماس توخيل إن اللاعب أبدى ندمه.

وغاب مزراوي عن صفوف بايرن ميونخ في المباراة التي انتهت بالفوز على ماينز مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني، وكان توخيل قد صرح قائلا إنه من الصعب تحديد ما إذا كان اللاعب سيكون لائقا للمشاركة في مباراة دوري الأبطال أمام جالطه سراي.

وشارك المهاجم سيرج جنابري في التدريبات أيضا اليوم الاثنين عائدا من الإصابة بكسر في الذراع، لكنه التزم الحذر خلال المران.

وغاب عن تدريبات الفريق، دايوت أوباميكانو ورافاييل جيريرو وليون جوريتسكا الذي أصيب بكسر في اليد خلال المباراة أمام ماينز.

كذلك شارك حارس المرمى مانويل نوير في التدريبات لكن عودته للمباريات، بعد غياب لأكثر من عشرة أشهر بسبب كسر في أسفل الساق، ليست متوقعة قبل المباراة المقبلة لبايرن في الدوري أمام دارمشتاد.

وحقق بايرن ميونخ الفوز في مباراتيه الأوليين بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاجن الدنماركي.

ويتطلع بايرن عبر مباراة الغد إلى تحقيق الفوز السادس عشر على التوالي في سجل مبارياته بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وحصد جالطه سراي أربع نقاط في المجموعة الأولى وقد حقق فوزا ثمينا على مانشستر يونايتد 3 / 2 في الجولة الثانية.

والتقى بايرن ميونخ فريق جالطه سراي مرة واحدة سابقة في المنافسات الأوروبية، وذلك قبل 51 عاما.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول للبطولة في عام 1972 في اسطنبول بالتعادل 1 / 1 ثم فاز بايرن ميونخ إيابا على ملعبه 6 / صفر

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