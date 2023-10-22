ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يشيد بعزيمة لاعبيه بعد التعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: رويترز

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أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بثقة لاعبيه بأنفسهم بعد صمودهم وقلب تأخرهم 2-صفر إلى التعادل 2-2 خارج أرضهم مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت ليحافظوا على مسيرتهم الخالية من الهزيمة.

وخلال فترات طويلة من المباراة كان أرسنال وعلى غير العادة أقل نشاطا وسرعة من جاره اللندني تشيلسي.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 15 بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها كول بالمر وعزز تقدمه بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق ميخايلو مودريك.

وقال أرتيتا لشبكة سكاي سبورتس "الطريقة التي رد بها اللاعبون بعد هدف تشيلسي الثاني استثنائية.. هذا هو الجزء الذي أحببته.

"في بداية المباراة لم نقدم أداء ينم عن وضوح في الرؤية والهدف.. ولم نتفوق بما يكفي في الالتحامات الضيقة.. وعندما لا نحقق هذين الأمرين نصبح فريقا متوسط المستوى".

ويرتبط الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بعلاقة صداقة قوية مع أرتيتا بعد أن لعبا سويا في باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أكثر من 20 عاما.

وقال بوكيتينو إنه يعتبر أن فريقه خسر نقطتين وليس أنه حصل على نقطة.

فقد ظل تشيلسي متفوقا تماما حتى هدف أرسنال الأول الذي حمل توقيع ديكلان رايس والذي جاء نتيجة سوء تقدير من حارس مرمى تشيلسي روبرت سانشيز.

وعن ذلك قال بوكيتينو للصحفيين "منح هدفه ثقة لأرسنال قبل 13 دقيقة من النهاية.

"ولأننا سيطرنا على المباراة حتى الدقيقة 77 كما لم نخسر عددا كبيرا جدا من الفرص فإنني أشعر بخيبة أمل لأننا أهدرنا نقطتين."

وأحرز لياندرو تروسار هدف أرسنال الثاني قبل ست دقائق من النهاية مع تراجع فاعلية دفاع تشيلسي.

وقال بوكيتينو إنه لا يريد التركيز على الأخطاء.

وأضاف قوله "نشاهد (المباريات) في كل أسبوع ودائما تكون هناك أخطاء لأن الأخطاء جزء من كرة القدم. أعتقد أن 90 في المئة من الأهداف تأتي نتيجة أخطاء من الخصم.

"يمكننا فقط توجيه بعض الانتقادات وقراءة المباراة بصورة أفضل وأن يكون إيقاعنا أفضل وتوقيتنا أفضل. يمكننا المخاطرة لأن هذه هي فلسفتنا لكن مع اتخاذ قرارات أفضل."

وبعد التعادل عاد أرسنال للمركز الثاني في قائمة فرق البطولة العشرين برصيد 21 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب بينما يملك تشيلسي 12 نقطة ويحتل المركز التاسع.

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