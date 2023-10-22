ثلاثية جريزمان تقود أتليتيكو للفوز على عشرة لاعبين من سيلتا

المصدر: رويترز

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سجل أنطوان جريزمان ثلاثة أهداف في فوز أتليتيكو مدريد 3-صفر على المتعثر سيلتا فيجو الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه إيفان فيار بالشوط الأول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.

وافتتح المهاجم الفرنسي التهديف من علامة الجزاء في الدقيقة 29 بعدما حصل فيار على بطاقة حمراء مباشرة بعدما عرقل ألفارو موراتا داخل منطقة الجزاء.

وفشل فيار في الإمساك بكرة عالية داخل منطقة الجزاء وأخطأ مرة أخرى عندما سقط على ساقي موراتا في تصرف متهور خلال محاولته الامساك بالكرة.

وأهدر الضيوف عدة فرص لمضاعفة النتيجة وتعرضوا في كثير من الأحيان لهجمات مرتدة خطيرة أمام سيلتا، حيث أضاع يورجن ستراند لاشن فرصة ذهبية من مسافة قريبة بينما أطلق جوناتان بامبا تسديدة في العارضة.

وسجل جريزمان أخيرا في الدقيقة 64 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يضيف الهدف الثالث بعد ست دقائق من مسافة قريبة إثر هجمة مرتدة بقيادة ناويل مولينا.وهذا الهدف السابع لجريزمان في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتأخر بفارق هدف واحد عن هداف المسابقة جود بلينجهام.

وقال جريزمان لمحطة موفيستار بلس "كنا فعالين للغاية ونلعب بثقة كبيرة. كان من الصعب علينا صنع الفرص وإمداد المهاجمين بالتمريرات لأنهم كانوا يدافعون بشكل جيد في البداية.

"عندما تقلص عددهم إلى عشرة لاعبين كان الأمر أكثر سهولة. لقد ضغطوا علينا في نهاية الشوط الأول. لكن والنتيجة صفر-2 كنا أكثر أريحية بالكرة. كان انتصارا رائعا".

ويحتل أتليتيكو، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، المركز الثاني برصيد 22 نقطة متساويا مع جيرونا وبفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة خلف برشلونة صاحب المركز الرابع.

ويقبع سيلتا بقيادة رفائيل بنيتز مدرب ريال مدريد وليفربول السابق في منطقة الهبوط بست نقاط من عشر مباريات في المركز 18.

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