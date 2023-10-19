اللاعبة جيني هيرموسو تعود لقائمة المنتخب الإسباني من جديد

المصدر: د ب أ

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عادت جيني هيرموسو إلى قائمة المنتخب الإسباني للسيدات لكرة القدم للمرة الأولى منذ أن ساعدت فريقها في الفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا الصيف الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه كان قد تم تقبيل هيرموسو على شفتيها خلال حفل توزيع الميداليات من قبل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وقتها، وهي قبلة قالت عنها أنها لم تكن بالتراض، بعدما فاز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة يوم 20 آب/أغسطس الماضي.

بعد تلك الواقعة حدثت سلسلة من الأحداث بما في ذلك رحيل روبياليس وخورخي فيلدا، المدير الفني للمنتخب، قبل أن يعود الفريق للمباريات، بقيادة المدربة الجديدة مونتسيرات تومي، في أيلول/سبتمبر الماضي حيث حقق الفوز على السويد 3 / 2 وسويسرا 5 / صفر في دوري أمم أوروبا.

وبعد عدم مشاركتها في المباراتين، عادت هيرموسو لقائمة الفريق استعدادا لمباراتي المنتخب الإسباني في منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول أمام إيطاليا يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري وأمام سويسرا بعدها بأربعة أيام.

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