الهلال السعودي يكشف طبيعة إصابة مهاجمه البرازيلي نيمار

المصدر: رويترز

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كشف نادي الهلال، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن طبيعة الإصابة التي تعرَّض لها مهاجمه البرازيلي نيمار خلال لقاء منتخب بلاده مع أوروغواي، أمس، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وأوضح «الهلال»، أمس، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وقال: «أوضحت الفحوص الطبية تعرُّض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يخضع لعملية جراحية لاحقاً».

وأضاف أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي سيتحدد مدته بعد الجراحة.

كان نيمار قد غادر الملعب وهو يبكي، وظهر عقب المباراة، التي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين دون رد، وهو يسير على عكازين، ويضع واقياً على ساقه.

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