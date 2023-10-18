إندونيسيا تتراجع عن العرض المشترك مع أستراليا لطلب تنظيم مونديال 2034 وتدعم ملف السعودية

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، دعمه لملف السعودية لطلب استضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

وكانت إندونيسيا تدرس في البداية التقدم بعرض مشترك مع أستراليا لطلب تنظيم البطولة في 2034، لكن الاتحاد الإندونيسي ذكر اليوم عبر موقعه الرسمي أنه يدرس حاليا التقدم بطلب لاستضافة المونديال في المرة التالية التي سيقام بها في قارة آسيا، بعد نسخة 2034 .

وتعد السعودية، الغنية بالنفط، مرشحة لاستضافة نسخة 2034 من المونديال، التي يمكن استضافتها فقط في اتحادي آسيا وأوقيانوسيا.

وكانت السعودية قد أعلنت رسميا في وقت سابق من أكتوبر الجاري طلب استضافة كأس العالم، ولم تبد أي دولة أخرى حتى الآن رغبتها بشكل رسمي في استضافة البطولة، علما بأن الموعد النهائي المحدد من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لإبداء الرغبة في استضافة البطولة، هو 31 أكتوبر الجاري.

ويجب تقديم الوثائق الرسمية الخاصة بطلب استضافة المونديال، إلى فيفا، في موعد أقصاه يوليو 2024 .

وكان فيفا قد أعلن مؤخرا إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع افتتاح البطولة بإقامة مباراة في كل من الأرجنتن وباراجواي وأوروجواي، ضمن الاحتفالات بمرور 100 عاما على إقامة أول نسخة من كأس العالم.

لكن ذلك المقترح لا يزال بانتظار الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا (كونجرس الفيفا) المقرر في العام المقبل.

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