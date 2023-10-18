نيمار يتعرض لإصابة خطيرة والبرازيل تسقط أمام أوروغواي

المصدر: رويترز

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سجل داروين نونيز ونيكولاس دي لا كروز هدفين ليمنحا أوروغواي الفوز 2-صفر على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم الليلة الماضية بعد خروج نيمار من الملعب في وقت متأخر من الشوط الأول عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة على ما يبدو.

افتتح نونيز التسجيل في الدقيقة 42 بضربة رأس وتحولت ليلة البرازيل من سيء إلى أسوأ بعد دقيقتين عندما سقط نيمار بعد التحام مع دي لا كروز على الكرة.

وبدا الحزن واضحا على نيمار وغادر الملعب على محفة بعد تلقي العلاج لعدة دقائق.

وقالت مصادر بالاتحاد البرازيلي إن المهاجم أصيب بالتواء شديد في الركبة اليسرى وسيخضع لفحوصات لتحديد ما إذا كانت هناك أي مشكلة كبيرة للأربطة.

وعزز دي لا كروز تقدم أصحاب الأرض بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 77 حيث قدم نونيز التمريرة الحاسمة.

وبهذا الفوز تقدمت أوروغواي للمركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد سبع نقاط بالتساوي مع البرازيل وفنزويلا.

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