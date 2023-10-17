في لقاء نيوكاسل ضد كريستال بالاس يوم السبت المقبل...حكام واقعة إلغاء هدف لويس دياز يعودون لمباريات الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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يعود حكما الفيديو المساعدان دارين إنجلاند ودانييل كوك، للمشاركة في إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الخطأ الجسيم الذي وقعا فيه خلال مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول بالمسابقة الشهر الماضي.

وتواجد إنجلاند كحكم لتقنية الفيديو المساعد (فار)، فيما عاونه كوك خلال المباراة، التي انتهت بفوز توتنهام 2 / 1 بالعاصمة البريطانية لندن، وشهدت إلغائهما هدفا صحيحا للويس دياز، لاعب ليفربول، بداعي وقوع الجناح الكولومبي في مصيدة التسلل.

وتقرر استبعاد كلا الحكمين في المرحلة التالية للمسابقة، لكن إنجلاند سيعود كحكم رابع في مباراة برينتفورد ضد ضيفه بيرنلي يوم السبت القادم، بينما يعود كوك كحكم مساعد في مباراة شيفيلد يونايتد ضد ضيفه مانشستر يونايتد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأدى سوء الفهم بين إنجلاند، والحكم سيمون هوبر، الذي أدار المباراة من الملعب، لاتخاذ قرار خاطيء بإلغاء هدف دياز في اللقاء الذي جرى يوم 30 سبتمبر الماضي، ووصف هوارد ويب رئيس لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الحادث لاحقا بأنه "خطأ فادح".

وتقرر تعيين هوبر حكما لتقنية فار في لقاء نيوكاسل ضد كريستال بالاس، يوم السبت المقبل.

وتم تقديم إرشادات جديدة بشأن تقنية فار في أعقاب الجدل حول هدف دياز الذي تم إلغاؤه، بينما تم نشر تسجيل صوتي للواقعة لاحقا.

واعتقد إنجلاند - على سبيل الخطأً - أن حكام الملعب وجدوا دياز في موقف صحيح واعتباره غير متسلل، مما دفعه لإبلاغهم بأن "الفحص اكتمل".

واعتقد حكام الملعب أن إنجلاند أيد قرارهم الخاطيء باحتساب تسلل على دياز ليستأنفوا اللعب بركلة حرة.

بمجرد استئناف اللعب، لم يكن هناك أي شيء يمكن لحكام فار القيام به لمراجعة القرار بموجب البروتوكولات الحالية.

وأعلنت هيئة الحكام المحترفين، المسؤولة عن تحكيم المباريات في كرة القدم الاحترافية الإنجليزية، أنها ستعمل على تطوير بروتوكول جديد بشأن الاتصال بين حكام الملاعب وحكام فار في محاولة لتجنب ارتكاب أخطاء مماثلة مستقبلا.

أضافت الهيئة أن البروتوكول "سيعزز وضوح التواصل بين الحكم ومسؤولي تقنية فار فيما يتعلق بالقرارات على أرض الملعب".

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