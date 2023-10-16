فولكروج يثني على قرار بوروسيا دورتموند بإعادة لاعبيه إلى ألمانيا بطائرة خاصة

المصدر: د ب أ

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رحب مهاجم المنتخب الألماني نيكلاس فولكروج بقرار نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بإعادة لاعبيه إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب.

ويشعر عدد من مدربي فرق الدوري الألماني بحالة من الغضب إزاء المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الألماني، تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان، أمام نظيره المكسيكي في فيلادلفيا مساء الثلاثاء، وهو ما يتزامن مع صباح الأربعاء في ألمانيا.

ويلتقي بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن يوم الجمعة لدى استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، وهو ما يعني أن لاعبي دورتموند سيكون أمامهم وقت قصير للعودة.

وقرر بوروسيا دورتموند ترتيب رحلة جوية بطائرة خاصة لعودة لاعبيه وهو ما أثنى عليه المهاجم فولكروج الذي سيعود من خلالها مع زملائه ماتس هوملز ونيكلاس زوله وجوليان براندت.

وقال فولكروج :"أعتقد أنه أمر رائع أن يفعل بوروسيا دورتموند هذا. فالجميع يعرف أننا، اللاعبون الدوليون الأربعة، نلعب دورا محددا بفريق دورتموند، ونؤديه بشكل جيد."

ومن المفترض أن يصل اللاعبون الأربعة إلى دورتموند مساء الأربعاء، بينما يصل باقي لاعبي المنتخب الألماني إلى فرانكفورت صباح الخميس.

وقال فولكروج :"المدرب يرغب في عودتنا بأسرع شكل ممكن كي نتمكن من النوم في منازلنا لليلتين قبل أن ينتظر منا تقديم أحد العروض القوية مع الفريق مجددا."

ولم يبد فولكروج /30 عاما/ قلقا إزاء الإجهاد.

وقال :"لعبت كثيرا مع بوروسيا دورتموند خلال الأسابيع الأخيرة وشاركت أساسيا في العديد من المباريات. وحقيقة،لا يجب أن تواجه مشكلة في خوض مباراتين خلال مثل هذه الفترة القصيرة."

وأضاف :"بعد ذلك، سيتوفر الوقت الكافي للتعافي قبل المباراة أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا (يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل).

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