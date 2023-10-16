تطورات جديدة حول بيع نادي مانشستر يونايتد بعد انسحاب جاسم بن حمد

المصدر: أ ف ب

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كشف شخص على إطلاع بالأمر الأحد إن الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات سيدفع ما يزيد عن 1.5 مليار دولار مقابل حصة 25 في المئة في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا تم قبول عرضه من قبل عائلة جليزر المالكة للنادي.

وأضاف المصدر إن شروط عرض راتكليف، التي تم نشرها لأول مرة، ستؤدي لتقييم مانشستر يونايتد بما يقرب من 6.5 مليارات دولار، بعيدا عن صافي ديونه التي تزيد عن 600 مليون دولار.

وهذا العرض أعلى قليلا من العرض المنافس الذي قدمه الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني مقابل شراء 100 في المئة من أسهم النادي. وتقدر قيمة مانشستر يونايتد حاليا في البورصة بنحو 3.3 مليارات دولار.

وأبلغ الشيخ جاسم عائلة جليزر في الأيام القليلة الماضية أنه لن يرفع عرضه أكثر من ذلك. وتابع المصدر أن عائلة جليزر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع راتكليف وقد تستمر المفاوضات حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل.

واشترت عائلة جليزر، التي كونت ثروتها من العقارات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية وتمتلك أيضا فريق تامبا باي بوكانيرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، الفريق مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (960 مليون دولار) في عام 2005.

ويسيطر أحفاد مالكولم جليزر الستة، الذي توفي في عام 2014، معا على 96 في المئة من الأسهم التي تتيح لحامليها التصويت فيما يخص شؤون مانشستر يونايتد.

وقال المصدر إن هيكل الصفقة الذي اقترحه راتكليف سيسمح لأفراد عائلة جليزر، فضلا عن المساهمين الآخرين، بسحب جزء من أموالهم.

وقال المصدر إن راتكليف عرض أن يكون مسؤولا عن ضم وإدارة المواهب في مانشستر يونايتد في حالة قبول عرضه. وانتقد بعض مشجعي النادي عائلة جليزر على مدار سنوات بسبب تعاملهم مع هذا الجانب المحوري من ادارة أعمال مانشستر يونايتد.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأن الأمر يعد سريا. ولم يرد مانشستر يونايتد وراتكليف على الفور على طلب للتعليق.

وأسس راتكليف شركة إنيوس في عام 1998 وهو رئيس مجلس إدارة المجموعة المتخصصة في الكيماويات ومديرها التنفيذي، ويملك حصة الثلثين.

والملياردير البريطاني ليس غريبا على عالم الرياضة. وتمتلك شركة إنيوس نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينج أبيدجان من ساحل العاج. ويقف راتكليف خلف فريق جريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.

وكانت التوقعات تقييم الصادرة عن عائلة جليزر قوية بناء على الصفقات الأخرى المبرمة على مستوى العالم.

وفي العام الماضي، تمت عملية الاستحواذ على نادي تشيلسي لكرة القدم مقابل 3.1 مليار دولار من قبل مجموعة استثمارية بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال، قيمت النادي بما يوازي 5.7 أضعاف إيرادات السنة المالية الأخيرة.

ويعادل التقييم الذي اقترحه راتكليف أكثر من 11 ضعفا من إيرادات مانشستر يونايتد على مدار 12 شهرا الماضية، وفقا لبيانات بورصة لندن.

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