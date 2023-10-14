انسحاب جاسم بن حمد من سباق شراء مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد شهور من التفاوض

المصدر: د ب ا

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انسحب الشيخ جاسم من سباق شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد احتجت على عائلة "جلايزر" المالكة للنادي منذ عام 2005، وفي نوفمبر الماضي، تم الكشف عن استراتيجية جديدة لبيع النادي أملا في التغيير.

وتمت الإشارة إلى إمكانية بيع النادي والسماح بالاستحواذ عليه، وكان الشيخ جاسم هو أول من بادر بتقديم عرض لشراء النادي.

وتبعه بعد ذلك السير جيم راتكليف، لكن عملية تقديم العروض وإبداء النية لشراء النادي ظلت كما هي عليه في ظل تباطؤ عائلة جلايزر في اتخاذ الإجراءات بشأن ذلك.

وبعد تواصل عملية المناقشات، انسحب الشيخ جاسم من عملية شراء مانشستر يونايتد، وأبلغ ملاك يونايتد بقراره خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان فريق الشيخ جاسم قد أعلن في فبراير الماضي عن تقديمه عرضا لشراء 100 % من النادي، مع وعد بالاستحواذ الكامل بدون ديون عبر مؤسسته "ناين تو"، وكان العرض قد وصل إلى ضعف القيمة السوقية للنادي البالغة 2ر3 مليارات دولار.

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