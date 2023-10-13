جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يقدم التعازي للإسرائيليين والفلسطينيين

المصدر: رويترز

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بعث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخطاب إلى رئيسي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي للعبة الشعبية قدم من خلاله التعازي للطرفين بعد أن حصد الصراع بين الجانبين خلال الأسبوع الأخير أرواح أكثر من 2700 شخص.

وقدم إنفانتينو تعازيه للاتحادين الإسرائيلي والفلسطيني لكرة القدم بعد أن بعث ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بخطاب تعزية إلى رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم موشيه زواريس.

وكتب إنفانتينو "أود التعبير عن.. أحر التعازي إلى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في ظل أعمال العنف المروعة التي وقعت خلال الأيام الأخيرة."

ولم يصدر الفيفا أو اليويفا أي بيانات رسمية تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى الآن.

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