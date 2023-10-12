دورتموند يستأجر طائرة خاصة لإعادة لاعبيه الأربعة ضمن المنتخب الألماني من أمريكا للمشاركة أمام فيردر بريمن

المصدر: د ب أ

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قرر نادي بوروسيا دورتموند استئجار طائرة خاصة لإعادة لاعبيه الأربعة ضمن المنتخب الألماني، من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط مخاوف حول جاهزيتهم لخوض مباراة فيردر بريمن ببطولة الدوري يوم 20 أكتوبر الجاري.

وصرح دورتموند في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)إن الرباعي، المدافع ماتس هوملز ونيكلاس زوله ولاعب الوسط جوليان براندت والمهاجم نيكلاس فولكروج، سيعودون إلى ألمانيا مباشرة بعد مباراة ودية أمام المكسيك يوم 17 من الشهر الجاري.

وتنطلق المباراة في فلاديلفيا الأمريكية الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت ألمانيا (الساعة 0000 بتوقيت جرنيتش)، ويأمل دورتموند من خلال استئجار الطائرة الخاصة إلى زيادة فرص لحاق الرباعي بالمباراة أمام بريمن.

ومن المتوقع أن يسافر باقي أعضاء المنتخب الألماني إلى ألمانيا بعد يوم من المباراة، حيث سيصلون إلى فرانكفورت صباح الخميس.

ويثق مسؤولو دورتموند في أن هذه الخطة ستمنح لاعبيهم وقتا من أجل التغلب على الإرهاق والتعامل مع فارق التوقيت البالغ ست ساعات.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن دورتموند سيدفع مبلغ 100 ألف يورو (550ر105 دولار) لاستئجار الطائرة الخاصة.

وأوضح النادي الألماني : "الاستدامة لها أهمية عظمى بالنسبة لنا كناد، ومع جدولة مباراتنا مع فيردر بريمن فإننا نواجه موقفا فريدا في فترة اجندة المباريات الدولية ، وأداء لاعبينا له الأولوية القصوى".

وأوضح دورتموند للصحيفة : "من حيث المبدأ فإننا سنعوض رحلة السفر الجوي لفريقنا بشهادات معترف بها".

وكان رودي فولر، مدير المنتخب الألماني، قد اقترح على دورتموند تأجيل مباراته مع بريمن حتى يوم 22 من الشهر الجاري، لكن الاقتراح قوبل بالرفض من جانب النادي على ضوء إقامة مباراته مع نظيره نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم 25 من الشهر ذاته.

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