إلغاء تذاكر لمشجعين في مباراة 21 أكتوبر أمام إيفرتون..المدرج الجديد في ملعب آنفيلد سيبقى مغلقا حتى 2024

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن المدرج الجديد في آنفيلد رود سيظل مغلقا لنهاية العام حيث أدى التأخير الإضافي في مشروع التوسعة إلى إلغاء تذاكر لمشجعين في مباراة 21 أكتوبر أمام إيفرتون.

وكان من المتوقع في البداية أن يكون المدرج الجديد، الذي سيزيد سعة آنفيلد بمقدار سبعة آلاف مقعد إلى أكثر من 61 ألف مقعد، جاهزا لموسم 2023-2024. لكن التأخير وتغيير المقاول جعل السعة تتقلص إلى حوالي 51 ألف متفرج.

وقال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لليفربول "سيتعين علينا الحفاظ على الوضع الراهن لبقية العام الميلادي، وهذا يعني بشكل أساسي أن سعة ملعب آنفيلد ستظل كما هي في المباريات السابقة على أرضنا التي رأيناها هذا الموسم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز