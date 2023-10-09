بمواجهات قوية لـ 20 منتخباً ..الحلم الآسيوي للتأهل إلى كأس العالم 2026 ينطلق الخميس المقبل

المصدر: د ب أ

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ينطلق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026 في قارة آسيا، من خلال يتنافس 20 منتخباً اعتباراً من يوم الخميس 12 أكتوبر، ضمن الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة.

وتم تقسيم هذه المنتخبات على 10 مواجهات، وذلك من خلال القرعة الرسمية التي أقيمت قبل شهرين، وبحيث تجري المنافسة في مواجهتي ذهاب وإياب يومي 12 و17 أكتوبر الجاري، ويتأهل الفريق الفائز في كل مواجهة من أجل المشاركة في الدور الثاني.

وتطمح أربعة منتخبات مشاركة لعبور الدور الأول للمرة الأولى في تاريخها، وهي بروناي وماكاو وباكستان وتيمور الشرقية.

وستكون قارة آسيا ثاني القارات التي تنطلق فيها تصفيات كأس العالم، بعد انطلاق تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية الشهر الماضي، حيث يجري التنافس في تصفيات كأس العالم من أجل الحصول على 48 مقعداً في النسخة 23 من نهائيات كأس العالم، والتي تقام في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث تم تخصيص 8 مقاعد ونصف لقارة آسيا.

وستكون هذه المرة الحادية عشر التي تمتلك فيها قارة آسيا مقاعد مباشرة في كأس العالم، منذ تأسيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1954، والمرة الثالثة التي تقام فيها التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا، علماً بأن هناك أربعة منتخبات سبق لها المشاركة في النسخ العشرة السابقة من التصفيات الآسيوية وهي بنجلادش وهونج كونج الصين وسنغافورة واليمن.

وتقام المباراة الأولى في الدور الأول على ستاد ثوونا في يانجون، حيث يلتقي منتخب ميانمار المصنف 160 عالمياً مع ماكاو (المصنفة 182)، ويشارك منتخب ميانمار في التصفيات الآسيوية للمرة العاشرة في تاريخه، وقد نجح في التفوق على ماكاو في المواجهات الدولية الأربع السابقة بين الفريقين.

كما يلتقي منتخب تايوان (المصنف 156) مع تيمور الشرقية (المصنفة 196) على الاستاد الوطني في كاوسيونج ، وستكون هذه المواجهة الدولية الأولى بين الفريقين.

كما يلتقي منتخب إندونيسيا (المصنف 149) مع بروناي دار السلام (المصنفة 191)، على ستاد جيلورا بونج كارنو في جاكرتا، وستكون هذه المواجهة الدولية رقم 12 بين الفريقين.

وتخوض المالديف (المصنفة 154) مواجهة جديدة أمام بنجلاديش (المصنفة 192)، حيث ستكون هذه المواجهة السابعة عشر بين الفريقين على الصعيد الدولي، وكانت بنجلاديش حققت الفوز في لقاء الفريقين الذي أقيم ضمن بطولة اتحاد جنوب آسيا خلال شهر يونيو الماضي.

ويشارك منتخب نيبال (المصنف 174) للمرة التاسعة في التصفيات الآسيوية، وسيتقابل مع لاوس (المصنفة 188)، على ستاد داشراث في كاتماندو عند الساعة 5:30 مساء، علماً بأن لاوس تخوض المشاركة السادسة في التصفيات، وكانت نيبال حققت الفوز في المواجهات الثلاث السابقة بين الفريقين.

من جهته يلتقي منتخب سنغافورة (المصنف 158) مع غوام (المصنفة 206)، على الاستاد الوطني في سنغافورة عند الساعة 7:30 مساء، علماً بأن المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت عام 2015 في سنغافورة وانتهت بالتعادل 2-2، وكان منتخب سنغافورة بلغ الدور الثالث في التصفيات عامي 2010 و2014.

ويشهد الاستاد الوطني في بنوم بنه لقاء كمبوديا (المصنفة 176) التي تشارك للمرة السابعة في التصفيات، مع باكستان (المصنفة 195) والتي تخوض المشاركة العاشرة، وذلك عند الساعة 7:00 مساء، وكان الفريقان تقابلا في ذات المرحلة من تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المواجهة بتفوق كمبوديا.

وتتجدد المواجهة أيضاً بين منتخب هونغ كونغ الصين (المصنف 147) وبوتان (المصنف (185)، حيث كان الفريقان تقابلا في تصفيات كأس العالم 2018، وتقام المباراة على استاد هونغ كونغ عند الساعة 8:00 مساء.

وتلتقي أفغانستان (المصنفة 155) مع منغوليا (المصنفة 183)، وهذه هي المشاركة السادسة لأفغانستان والسابعة لمنغوليا في التصفيات، وتقام المباراة على أرض محايدة، وذلك على استاد الجمهورية المركزي في العاصمة الطاجيكية دوشانبي، عند الساعة 7:00 مساء، وكان الفريقان تقابلا مرة واحدة عام 2013 وفازت أفغانستان 1-0.

وأخيراً، يلتقي منتخب اليمن (المصنف 157) مع سريلانكا (المصنفة 207)، وهذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين، حيث تجري المباراة على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها بالسعودية، عند الساعة 8:00 مساء، علماً بأن هذه المشاركة الحادية عشر لليمن في التصفيات والثامنة لسريلانكا.



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