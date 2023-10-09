رغم التهديد المباشر من محمد صلاح وساديو ماني .. رقم إيتو صامد في مواجهة هدافي أفريقيا

المصدر: د ب أ

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مع ضعف المستوى التهديفي لمعظم المهاجمين في النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي أقيمت مطلع العام الماضي في الكاميرون، ورغم النجومية الطاغية للنجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ظل الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في البطولة بعيدا عن التهديد.

ونجح المهاجم الكاميروني الشهير فنسان أبو بكر في تسجيل ثمانية أهداف كما أحرز زميله كارل توكو إيكامبي خمسة أهداف ليحفظا ماء وجه المهاجمين في هذه البطولة.

وقبل 13 عاما، نجح المهاجم الكاميروني الشهير صامويل إيتو في تحطيم أحد أبرز الأرقام القياسية في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بتسجيل الهدف الخامس عشر له في تاريخ مشاركاته بالبطولة قبل أن يعزز هذا الرقم ليصل إلى 18 هدفا.

وتفوق إيتو بهذا على المهاجم الإيفواري السابق لوران بوكو الذي حافظ على الرقم القياسي منذ عام 1970 برصيد 14 هدفا.

وسجل بوكو أهدافه الـ14 عبر بطولتين فقط وذلك برصيد ستة أهداف في بطولة 1968 ثم ثمانية أهداف في بطولة عام 1970 .

ولكن إيتو نجح خلال البطولات التي خاضها في العقد الأول من القرن الحالي في تحطيم هذا الرقم بعد طول انتظار حيث سجل 18 هدفا ليتصدر قائمة أبرز الهدافين في تاريخ البطولة.

وغاب إيتو عن بطولات 2012، التي استضافتها غينيا الاستوائية والجابون وبطولة 2013 بجنوب أفريقيا بعد خروج المنتخب الكاميروني من التصفيات صفر اليدين في كل من البطولتين ثم عن النسخ التالية لابتعاده النهائي عن منتخب الأسود منذ 2014.

ورغم هذا، ظل رقم إيتو صامدا نظرا لابتعاد باقي منافسيه الذين شاركوا في هذه البطولات عن إيتو بفارق كبير من الأهداف مع استمرار تراجع المستوى التهديفي في البطولات الأخيرة بعد ارتقاء مستوى خطوط الدفاع في منتخبات القارة وإن نجح الكاميروني الآخر فنسان أبو بكر في تسجيل ثمانية أهداف وهو الرصيد الذي لم يحققه أي لاعب في أي نسخة بالبطولة منذ أن سجل كل من المصري حسام حسن والجنوب أفريقي بيندكت مكارثي سبعة أهداف في نسخة 1998 ببوركينا فاسو.

والقائمة التالية توضح سجل أفضل الهدافين في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية :

18 هدفا : الكاميروني صامويل إيتو

14 هدفا : الإيفواري لوران بوكو

13 هدفا : النيجيري رشيدي ياكيني

12 هدفا : المصري حسن الشاذلي

11 هدفا : الكاميروني باتريك مبوما- المصري حسام حسن- الإيفواري ديدييه دروجبا.

عشرة أهداف : نداي مولامبا (الكونغو الديمقراطية)- الإيفواري جويل تيهي- الإثيوبي مينجستو وركو- التونسي سانتوس- الزامبي كالوشا بواليا- الغاني أندريه آيو.

تسعة أهداف : الإيفواري عبد الله تراوري- الأنجولي مانوتشو- الكاميروني فنسان أبو بكر.

ثمانية أهداف : المصري أحمد حسن- الغيني باسكال فيندونو- الغاني أسامواه جيان- المالي سيدو كيتا- السنغالي ساديو ماني.

سبعة أهداف : الأنجولي فلافيو- التونسي يوسف مساكني- الكاميروني روجيه ميلا- المصري طاهر أبو زيد- المصري علي أبو جريشة- الغاني صامويل أوسي كوفور- الغاني عبيدي بيليه- المالي فريدريك كانوتيه- النيجيري أوستين جاي جاي أوكوشا- الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي- الزامبي كريستوفر كاتونجو.

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