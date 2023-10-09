برشلونة يقتنص التعادل بصعوبة من غرناطة بهدف متأخر من البديل روبرتو في الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

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سجل البديل سيرجي روبرتو هدفا متأخرا لبرشلونة ليقتنص التعادل 2-2 مع مضيفه غرناطة الأحد بعد أن أصبح جناح الفريق الكتالوني الأمين جمال أصغر هداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وعمره 16 عاما و87 يوما.

وأحرز بريان ساراجوسا مهاجم غرناطة هدفين في الشوط الأول ليمنح أصحاب الأرض التقدم بهدفين لكن جمال هز الشباك من مدى قريب ليعيد برشلونة للمباراة قبل الاستراحة مباشرة.

وتصدى أندريه فيريرا حارس غرناطة لسلسلة من الفرص ليحافظ على تقدم فريقه لكن روبرتو أدرك التعادل أخيرا عندما أرسل تسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي في الدقيقة 86.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 21 نقطة من تسع مباريات متأخرا بفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني وثلاث عن ريال مدريد.

ويأتي أتليتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة.

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