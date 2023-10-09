رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث..باريس سان جيرمان يفوز على رين بثلاثية في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه رين 3 /1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس عن طريق فيتينيا في الدقيقة 32، وبعده بأربع دقائق أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 56 سجل أمين غويري الهدف الوحيد لرين، فيما أضاف راندال كولو مواني الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 58.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر موناكو.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد رين عند 11 نقطة في المركز الثامن.



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