ماذا قال أرتيتا مدرب أرسنال بعد الفوز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي؟

المصدر: رويترز

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فوزه الأول على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ ثماني سنوات اليوم الأحد يبعث برسالة لفريقه مفادها أنه يجب مواصلة الإيمان والثقة.

ولم يحقق أرسنال الفوز على سيتي في الدوري في 15 مباراة وخسر 12 مباراة متتالية قبل مواجهة اليوم على ملعب الإمارات بين المتنافسين على لقب الموسم الماضي.

وبعد مباراة متكافئة سجل البديل جابرييل مارتينيلي هدفا قرب النهاية ليمنح فريقه الفوز 1-صفر ويدخل أرسنال في حالة من النشوة بعدما ارتفع رصيده إلى 20 نقطة متساويا مع متصدر الدوري ومنافسه وجاره اللندني توتنهام هوتسبير.

وقال أرتيتا "هذا بالتأكيد يبعث برسالة للفريق لمواصلة الإيمان والثقة بما يفعلونه. إنهم مجموعة رائعة من اللاعبين. اليوم أشعر بالفخر.

"اللاعبون جميعهم يرقصون وسعداء للغاية. الأجواء العامة سعيدة للغاية. أشعر فقط بأن الجميع سيخوض المباراة المقبلة ضد تشيلسي (في 21 أكتوبر) بالعاطفة والنهج المناسبين.

"إنه احساس رائع يمكنك أن تشعر به، لقد مرت سنوات عديدة دون الفوز عليهم. لقد تغلبنا على أفضل فريق في العالم وبطريقة رائعة. كانت هناك بعض اللحظات التي عانينا فيها".

وأشاد المدرب الإسباني بشكل خاص بصاحب هدف الفوز البرازيلي مارتينيلي العائد من الإصابة، في غياب المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا، ليصنع الفارق.

وقال أرتيتا "لقد قال (مارتينيلي) منذ بضعة أسابيع إنني سأشارك أمام سيتي رغم أن الجميع قال إن ذلك سيكون مبكرا للغاية.

"قال لياندرو (تروسار) بعد 30 دقيقة إنه شعر بشيء في عضلات الفخذ الخلفية وكان (مارتينيلي) جاهزا بارتداء قميصه مباشرة، وقال على الفور ‭'‬أيها المدرب، أنا جاهز‭'‬.

"إنه لمن دواعي سروري أن يكون موجودا لأنه نجح في تغيير مسار المباراة بالعقلية التي يمتلكها".

وتعرض سيتي لهزيمته الثانية على التوالي في الدوري للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2018، لكن المدرب بيب جوارديولا أصر على أن بطل خمسة من آخر ستة مواسم يمكن أن يستفيد من النظر للمنافسة من أجل التغيير.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "ربما يكون من الأفضل بعض الشيء أن نكون هناك (في المركز الثالث) ونرى ما يتعين علينا القيام به للحاق بهم (متصدرو الدوري) وبعد ذلك سنفعل عندما نعود". (

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