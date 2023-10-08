الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤجل جميع المباريات في إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين

المصدر: رويترز

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأحد تأجيل جميع المباريات المقررة في إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين على أن يتم تأكيد المواعيد الجديدة في وقت لاحق.

وأعلنت اسرائيل الحرب اليوم الأحد في أعقاب هجوم شنته حركة (حماس).

وأضاف اليويفا انه سينتظر بضعة أيام لتقييم ما إذا كان من الممكن إقامة مباراة ضمن تصفيات بطولة أوروبا بين كوسوفو وإسرائيل في الموعد المقرر لها يوم 15 أكتوبر الجاري أم أن هناك حاجة إلى تأجيلها.

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