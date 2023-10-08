رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني .. أرسنال يخطف فوزا مهما على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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خطف أرسنال فوزا مهما على ضيفه مانشستر سيتي 1 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل جابرييل مارتينلي هدف المباراة الوحيد لصالح أرسنال في الدقيقة 86.

ورفع أرسنال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام متصدر الترتيب.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أرسنال.



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