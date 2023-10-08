رابطة الدوري الألماني تتوقع 200 مليون يورو من حقوق تسويق "بوندسليجا" عالميا

المصدر: د ب أ

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تتوقع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم زيادة في الدخل من حقوق تسويق الدوري الألماني (بوندسليجا) عالميا، ولكن الرقم المتوقع للموسم الحالي البالغ 202 مليون يورو يظل أقل من مستويات ما قبل فيروس كورونا.

ونشرت مجلة "كيكر" الألماني الأرقام اليوم الأحد، نقلا عن وثائق داخلية للرابطة، وذكرت أنه من المتوقع زيادة الدخل إلى 216 مليون يورو في موسم 2024 / 2025.

وذكر التقرير أن الصفقات التي تبلغ قيمتها 204 مليون يورو مستمرة للموسم المقبل، وأن هناك 12 مليون يورو إضافية.

وحققت الرابطة 260 مليون يورو قبل بداية الجائحة ولكن الأرقام انخفضت لتصل إلى 166 مليون يورو في موسم 2020 / 2021 و167 مليون يورو في موسم 2021 / 2022.

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