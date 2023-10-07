31 لاعبا في قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي نيجيريا ومالي الوديتين

المصدر: د ب أ

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أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، قائمة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق غداً الأحد في مدينة لاجوس البرتغالية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر في شهر يناير المقبل.

وضمت قائمة المنتخب 31 لاعباً هم : محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران.

وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء السعودية"واس" ، يخوض الأخضر خلال معسكره في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 من ذات الشهر مباراتين وديتين، أمام منتخب نيجيريا يوم 13 ، وأمام منتخب مالي يوم 17، وستقام كلتا المباراتين الوديتين على ملعب بورتيماو.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عُمان، قيرغيزستان، تايلاند.

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