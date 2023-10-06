اتحاد العاصمة حامل اللقب وفيوتشر في مجموعة واحدة .. قرعة متوازنة للأندية العربية في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

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أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وجاءت القرعة لتضع اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب بطولة الموسم الماضي، وفيوتشر المصري وسوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الثانية، الزمالك المصري، حامل لقب نسخة عام 2019 ، وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

وجاء الأفريقي التونسي في المجموعة الثالثة، مع ريفرز يونايتد النيجيري ودريمز الغاني ولوبيتو الأنجولي.

وتضم المجموعة الرابعة فريق نهضة بركان المغربي، الفائز باللقب مرتين، إلى جانب ديابل نوار الكونغولي والملعب المالي وسيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي.

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