خرافنبرخ وجوتا يقودان ليفربول إلى الفوز على يونيون سان جيلواز 2/صفر في الدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

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سجل رايان خرافنبرخ وديوجو جوتا هدفين، ليقودا ليفربول للفوز 2-صفر على ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي، أمس، ليهمن الفريق الإنجليزي على المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم بالعلامة الكاملة.

واستحق أصحاب الأرض التقدم قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، حيث استغل خرافنبرخ كرة مرتدة من أنتوني موريس حارس سان جيلواز ليهز الشباك.

وحسم جوتا الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما استغل هجمة مرتدة، ووضع الكرة في مرمى موريس من داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر ليفربول المجموعة بست نقاط، ويحتل سان جيلواز المركز الثالث بنقطة واحدة.

ويأتي تولوز في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بأربع نقاط بعد بفوزه 1-صفر على لاسك لينتس النمساوي بفضل هدف جابرييل سوازو.

واعتقد داروين نونيز أنه منح ليفربول تقدماً مبكراً، بعد متابعته كرة مرتدة، ليضعها بهدوء في الشباك، لكن مساعد الحكم أشار إلى وجود تسلل.

وانتصر باير ليفركوزن 2-1 على مضيفه مولده بطل النرويج بفضل هدفين في أربع دقائق.

ويتصدر الفريق الألماني المجموعة الثامنة بست نقاط متساوياً مع قرة باغ ممثل أذربيجان الذي حقق الفوز 1-صفر على ملعب هاكن السويدي.

وسحق روما وصيف بطل الدوري الأوروبي موسم 2022-2023 ضيفه سيرفيت السويسري، حيث سجل روميلو لوكاكو وأندريا بيلوتي (ثنائية) ولورينتسو بليجريني في فوز الفريق الإيطالي 4-صفر.

وحصد فياريال أول نقاطه في البطولة بفوزه 1-صفر على ضيفه ستاد رين، حيث أهدر الفريق الزائر فرصة رائعة لإدراك التعادل، عندما أضاع مارتن تيرييه ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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