مئوية كأس العالم لكرة القدم .. كيف كانت نسخة أوروغواي 1930؟

المصدر: رويترز

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أقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم في أوروغواي عام 1930 بمشاركة 13 منتخبا عقب محاولة متأخرة يائسة لإقناع منتخب أوروبي بالحضور بعد عجز مصر عن اللحاق بسفينتها، ولم تحظ باهتمام إعلامي خارج أمريكا الجنوبية.

واليوم الأربعاء أعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) أنه سيحيي ذكرى مئوية المسابقة بمنح أوروجواي والأرجنتين وباراجواي فرصة استضافة مباراة واحدة لكل منهم في نسخة 2030 التي ستقام على أراضي المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وعلى النقيض من نسخة 1930 التي لم تجذب اهتماما كبيرا ستكون بطولة 2030 محط أنظار المليارات وسط طفرات تكنولوجية كانت خارج حدود الخيال قبل 100 عام تقريبا، وستسلط الأضواء على كل دقيقة بالمنافسات.

وبدلا من 13 منتخبا ستفتح الأبواب أمام ربع دول العالم تقريبا في البطولة بعد التوسع لتشمل 48 منتخبا بدءا من 2026.

وكان معظم اللاعبين في 1930 من الهواة أما نسخة 2030 فتضم عددا من أعلى الرياضيين أجرا في العالم.

وبالنسبة للمشجع الحديث فمن شبه المستحيل تصور كأس العالم 1930، فرغم الوجود الدولي لكرة القدم خلال 60 عاما تقريبا كانت المباريات محدودة والمواجهات العابرة للقارات نادرة جدا خارج نطاق الأولمبياد.

ولم تكن هناك تصفيات مؤهلة للنسخة الافتتاحية، بل كانت الدعوات متوفرة لجميع دول العالم، وقبل شهرين من انطلاق البطولة لم يقبل أي منتخب أوروبي الدعوة، أما إنجلترا، التي كانت خارج الفيفا آنذاك، فاعتبرت أن هذه البطولة أقل من مكانتها ورفضت المشاركة حتى 1950.

وفي النهاية قبلت أربعة منتخبات أوروبية قطع الطريق البحري الطويل، وهي بلجيكا وفرنسا ويوغوسلافيا ورومانيا، ودخلت سيام، تايلاند حاليا، البطولة ثم انسحبت ولم تشارك في النهائيات منذ ذلك الحين، مثل اليابان التي اضطرت للانتظار حتى 1998 لتنضم للحدث الكبير.

وكان من المفترض أن تحمل مصر راية أفريقيا لكنها فوتت السفينة لتكتفي البطولة بمشاركة 13 فريقا فقط.

وبعد منافسة قوية غير متوقعة بدور المجموعات انتهت مباراتا الدور قبل النهائي بنتيجة ساحقة 6-1، حيث تغلبت الأرجنتين على الولايات المتحدة وتفوقت أوروجواي على يوغوسلافيا.

ولعبت الولايات المتحدة، وهي ضمن ثلاث دول تستضيف النسخة المقبلة في 2026 بجانب المكسيك وكندا، معظم الوقت بمباراة قبل النهائي بتسعة لاعبين في أيام كانت التبديلات فيها حلما بعيد المنال.

وبعد هجوم عنيف على لاعب أمريكي ركض المدرب جاك كول داخل الملعب لعتاب الحكم، وفي واقعة شهيرة تعثر وحطم زجاجة كلوروفورم وبعد أن طاردته الأبخرة خرج عبر محفة مثل لاعبه المصاب.

وفي النهائي تغلبت أوروجواي، بطلة النسختين السابقتين من الأولمبياد لتصبح بطلة العالم غير الرسمية في هذا الوقت، على الأرجنتين الشرسة 4-2 في استاد سنتيناريو الذي سيحتضن مباراة في 2030.

وكررت أوروجواي الفوز بلقب 1950 ثم تخلت عن العرش حتى الآن، وتوجت الأرجنتين بلقبها الأول في 1978 وأضافت لقبين جديدين في 1986 و2022 وعززت مكانتها ضمن القوى العظمى باللعبة.

ونالت باراجواي، التي شاركت في النهائيات أربع مرات ووصلت إلى دور الثمانية مرة واحدة، حق استضافة مباراة واحدة في نسخة 2030 بعد التأهل المباشر وفقا لرئيس اتحادها، ولم يؤكد الفيفا ذلك حتى الآن.



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