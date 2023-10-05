بروسيا دورتموند يفرض التعادل السلبي على ضيفه ميلان في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

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فرض بروسيا دورتموند التعادل السلبي على ضيفه ميلان في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس.

وهذا هو التعادل الثاني لميلان في المجموعة بعد تعادله الأول السلبي أيضاً مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى.

وحصد دورتموند أول نقطة له في المجموعة بعد خسارته 2-صفر أمام باريس سان جيرمان.

ويتصدر نيوكاسل الترتيب بأربع نقاط عقب فوزه الكبير 4-1 على ضيفه باريس سان جيرمان.

وكان ميلان الطرف الأفضل في نهاية المباراة، وأهدر صمويل تشوكويزي فرصة للتسجيل عندما سدد كرة ارتدت من الحارس جريجور كوبل، وأطاح بها تياني رايندرز خارج الملعب.

وجاءت المواجهة الأولى بين الفريقين في أكثر من 20 عاماً مثيرة في شوطها الأول.

واستهل ميلان المباراة بشكل قوي بينما ضغط دورتموند، وصيف بطل ألمانيا في الموسم الماضي، لإفشال أسلوب ميلان المعتمد على بناء الهجمات من الدفاع، كما شكَّل خطورة في الهجمات المرتدة.

وكان دورتموند قريباً من افتتاح التسجيل عدة مرات حيث استفاد من سرعة لاعبيه والركلات الثابتة لتشكيل خطورة، وأنقذ مايك مانيان حارس ميلان عدة فرص ليسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول.

وسدد كريستيان بوليسيك لاعب ميلان كرة مرت بجوار مرمى فريقه السابق دورتموند بعد الاستراحة مباشرة.

ويحل ميلان ضيفاً على باريس سان جيرمان في 25 أكتوبر، بينما يخرج دورتموند لمواجهة نيوكاسل في اليوم ذاته.

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