وسط أجواء حماسية.. نيوكاسل يونايتد يسحق باريس سان جيرمان 4-1 في دوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

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قدَّم نيوكاسل يونايتد عرضاً مذهلاً، ليفوز 4-1 على ضيفه باريس سان جيرمان بطل فرنسا، ويحقق الانتصار في مباراته الأولى على ملعبه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 20 عاماً أمس.

ووسط أجواء حماسية في نيوكاسل، لم يتمكن باريس من إيقاف ميجيل ألميرون من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17، وقبل أن يضيف دان بيرن الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة بست دقائق.

وأظهرت الجماهير دعمها الهائل لأصحاب الأرض، وسجل شون لونجستاف الهدف الثالث بتسديدة قوية هزت شباك جيانلويجي دوناروما، بعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق، لتصبح الأجواء أكثر صخباً في الملعب.

وقلص لوكا فرنانديز الفارق للفريق الفرنسي بضربة رأس، لكن المدافع فابيان شار سجل الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، ليتصدر نيوكاسل المجموعة السادسة بأربع نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

ومني سان جيرمان بأثقل هزيمة في دور المجموعات بدوري الأبطال منذ الخسارة 3-صفر أمام تشيلسي في سبتمبر 2004، واستقبل أربعة أهداف في مباراة واحدة بدور المجموعات في المسابقة لأول مرة منذ التعثر 4-3 أمام ديبورتيفو كورونا في مارس 2001.

وسافر سان جيرمان إلى نيوكاسل وهو يعاني محلياً، كما أنه خسر خمس مرات في آخر سبع مباريات مع فرق إنجليزية في دوري الأبطال.

وظهر من البداية أن هذا الرقم السلبي سيستمر على الأرجح حيث عانى بطل فرنسا من البداية الضعيفة، ولم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، وهو رقم سلبي يحدث لأول مرة للفريق في مباراة بدور المجموعات في دوري الأبطال منذ نوفمبر 2013.

ومع حماس منقطع النظير من المشجعين، زادت ثقة لاعبي نيوكاسل بمرور الوقت، وأصبح ألميرون صاحب أول هدف للفريق في المسابقة منذ فعلها آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنقذ الحارس دوناروما عدة فرص خطيرة، لكنه لم يتمكن من التصدي لضربة رأس قوية من بيرن، وهو الهدف الذي تقرر احتسابه بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

ووضع نيوكاسل نفسه في طريق الخروج بانتصار كبير بعدما سجل لونجستاف الهدف الثالث، الذي يتحمل دوناروما جزءاً من مسؤوليته، قبل أن يقابل هرنانديز تمريرة وارين زاير-إيمري ويقلص الفارق لباريس.

وباستثناء تدخل الحارس نيك بوب في التصدي لتسديدة عثمان ديمبلي، فلم يهدد باريس سان جيرمان مرمى منافسه تقريباً، وجاء الهدف الرابع من شار ليكون مسك الختام لتفوق واضح للفريق الإنجليزي.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة مساء أمس، تعادل بروسيا دورتموند دون أهداف مع ميلان في ألمانيا، وهذا التعادل السلبي الثاني للفريق الإيطالي في أول جولتين بدور المجموعات.

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