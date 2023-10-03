بعد تقارير إقامته من ثلاثة أقسام.. "يويفا" ينفي تفكيره في إقامة دوري السوبر الأوروبي

المصدر: د ب أ

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نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التقارير التي تواترت عن أنه يدرس إقامة دوري السوبر من ثلاثة أقسام ، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وذكرت جريدة "إل باييس" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطور نظام جديد يبدأ في عام 2027، بالتعاون مع رابطة الأندية الأوروبية.

وذكرت الصحيفة أن الخطط تتضمن ثلاثة أقسام - حيث يهبط فريقان فقط من القسم الأول كل موسم - وأن تقام بعض المباريات في عطلات نهاية الأسبوع.

وإذا تمت الموافقة على هذا النظام، فإنه سيؤثر بشكل واضح على الدوريات المحلية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا ردا على التقرير، جاء فيه :" يويفا لا يعمل على أي مشروع جديد".

وأضاف :"معارضة يويفا تجاه أي نوع من أنواع البطولات التي تسمى دوري السوبر موثق والشائعات التي تشير إلى أي شيء آخر لا أساس لها من الصحة".

وكان يويفا ورئيسه ألكسندر سيفرين معارضين بشدة للخطط التي ظهرت في عام 2021 من بعض الأندية الأوروبية الكبرى - بما في ذلك الأندية الستة الكبرى في إنجلترا- لتشكيل دوري السوبر.

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