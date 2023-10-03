نيمار يفتتح أهدافه مع الهلال في الفوز على ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح نيمار أهدافه مع الهلال السعودي وسجل في الفوز 3-صفر على مضيفه ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين اليوم الثلاثاء.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط متساويا مع نافباهور الأوزبكي ومتقدما بنقطة على ناساجي بينما يأتي مومباي سيتي في المركز الأخير بلا أي نقطة.

منح ألكسندر ميتروفيتش المقدمة للهلال بعد 18 دقيقة من البداية، وعزز نيمار النتيجة في الدقيقة 58 واختتم البديل صالح الشهري أهداف فريقه في الوقت بدل الضائع.

وخاض الفريقان أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سلمان الفرج قائد الهلال وأمير محمد هوشماند بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وظن الصربي ميتروفيتش أنه وضع الهلال في المقدمة مبكرا قبل إلغاء هدفه من قبل تقنية الفيديو لوجود تسلل.

لكن محاولة ميتروفيتش التالية كانت ناجحة بعدما حول تمريرة محمد البريك العرضية بضربة رأس من مدى قريب معلنا تقدم الهلال.

ومع مرور نصف ساعة من اللعب، تشاجر لاعبو الفريقين بعد كرة مشتركة ليقرر الحكم، بعد مراجعة طويلة للفيديو، طرد الفرج وهوشماند بعد اعتداء متبادل.

وغادر الفرج الملعب بصحبة الحارس رشيد مزهري بعدما فشل في الذهاب نحو غرفة خلع الملابس بسبب إلقاء مقذوفات من قبل الجماهير الإيرانية.

وحانت لنيمار فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لكنه سدد ركلة حرة مباشرة من حافة منطقة الجزاء في الحائط البشري.

وبعد تبادل الكرة مع نيمار سدد ميشيل من مدى قريب تصدى لها الحارس مزهري بعد سبع دقائق من الاستراحة.

وبعدها بدقيقة أطلق المهاجم محمد رضا أزادي تسديدة قوية تصدى لها محمد العويس حارس الهلال.

ونجح نيمار في التسجيل بعدما سدد كرة من مدى قريب في الدقيقة 58.

وكاد قائد البرازيل أن يضاعف النتيجة لولا التسديد في إطار المرمى بعدها بثلاث دقائق.

وترك الشهري بصمته بعدما حول تسديدة قوية من زميله ناصر الدوسري إلى الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز