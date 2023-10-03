غوارديولا يلمح إلى مشاركة بيرناردو سيلفا وستونز أمام لايبزج بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي



أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بطل ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا أن الثنائي بيرناردو سيلفا وجون ستونز سيسافران مع الفريق لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي سيتي مع لايبزيج مساء الأربعاء على ملعب ريد بول أرينا.

وتحدث غوارديولا في المؤتمر الصحفي عن تطورات إصابة بيرناردو وستونز اللذان غابا عن الفريق بسبب الإصابة قبل عودتهما للتدريبات وسيسافران مع الفريق لمواجهة لايبزج في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بيرناردو للإصابة منذ أسبوعين في الشوط الأول خلال الفوز 3 /1 على ريد ستار، لكنه غاب عن مواجهة نوتنجهام فورست ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الممتاز، بينما لم يشارك ستونز منذ مباراة درع الاتحاد أمام أرسنال في شهر أغسطس الماضي.

وقال غوارديولا عن الثنائي: "هم يشعران بتحسن، وبيرناردو حالته أفضل من جون... يسافران معنا، وسنقرر غدًا".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله "سعيد للغاية بعودتهما، جون لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم، وبيرناردو كان لديه موسم تحضيري مع ولادة ابنته الجميلة، وكان مصابًا أيضًا بعض الشيء، مع بعض الإنزعاجات، جعل الأمر يطول قليلًا".

وتابع: "ولكنهما عادا، وهي أنباء جيدة بالنسبة لنا".

من جهة أخرى سيعود رودريجو للمشاركة في مباراة الغد، بعد غيابه عن مواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة، بالإضافة إلى غيابه عن مواجهة ولفرهامبتون في الدوري بسبب الطرد الذي تعرضه له أمام نوتنجهام فورست.

وبسؤال جوارديولا عن رودريجو، أكد بأنه يريد أخذ الإيجابيات وليس السلبيات من طرد اللاعب.

وقال غوارديولا "دائمًا في الأمور السلبية، عليك أن تأخذ الأمور الإيجابية".

وأضاف: "غدًا رودري سيلعب المباراة، وبعدها سيحصل على راحة، وسيسافر إلى مدريد لمدة أربعة أو خمسة أيام، قبل الانضمام للمنتخب في فترة التوقف الدولي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز