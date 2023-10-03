الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يبدأ اليوم بيع تذاكر كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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يبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء عملية بيع تذاكر كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، اعتبارا من الساعة الثانية مساء بتوقيت ألمانيا (1200 بتوقيت جرينتش).

وحتى 26 أكتوبر الجاري، سيتمكن المشجعون من طلب تذاكر مباريات محددة، وسيجرى تخصيصها عبر قرعة.

وتطرح دفعة أولى من 2ر1 مليون تذكرة للبيع في المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر البطولة.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو (43ر31 دولار)، وهو أقل سعر لتذكرة لمباريات دور المجموعات، وألف يورو، وهو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.

وباستثناء المنتخب الألماني المستضيف للبطولة، لم يتأهل أي منتخب من التصفيات للنهائيات حتى الآن، وستجرى قرعة البطولة في الثاني من ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب الألماني مبارياته في دور المجموعات في ميونخ يوم 14 يونيو وشتوتجارت يوم 19 يونيو وفرانكفورت في يوم 23 من الشهر نفسه، وستحدد القرعة منافسيه.

ولن تطرح تذاكر ورقية لمباريات البطولة وإنما ستكون التذاكر رقمية.

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