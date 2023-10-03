ماتيس دي ليخت قد يواصل الغياب عن بايرن ميونخ الألماني حتى فترة التوقف الدولي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن النقص الذي يعاني منه في خياراته لمركز قلب الدفاع قد يتواصل مع استمرار غياب ماتيس دي ليخت بسبب الإصابة.

وقد لا يتمكن دي ليخت من العودة حتى فترة التوقف الدولي المقبلة بسبب الإصابة في الركبة.

ويغيب دي ليخت عن بايرن ميونخ في مباراته المقررة اليوم الثلاثاء أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كذلك سيغيب على الأرجح عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام فرايبورج يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، وبعدها تبدأ فترة التوقف الدولي التي تستمر لمدة أسبوعين.

وقال كريستوف فروند مدير الكرة بنادي بايرن خلال تواجد بايرن في كوبنهاجن إن دي ليخت لا يزال يعاني من ألم شديد ولا يستطيع التحرك بركبته بشكل جيد حتى الآن.

وأضاف :"نأمل في أن يستطيع الركض مجددا في وقت قريب، لكن الأمر قد يستغرق فترة."

ويغيب دي ليخت عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوخوم 7 / صفر في سبتمبر الماضي.

وتقتصر خيارات المدير الفني توماس توخيل لمركز قلب الدفاع حاليا على دايوت أوباميكانو ومين جاي كيم فقط.

كذلك يدرس بايرن ميونخ التعاقد مع لاعبه السابق جيروم بواتينج الذي لا يرتبط بأي عقد في الوقت الحالي وقد بدأ التدريبات مع بايرن منذ أمس الأول الأحد، وينتظر اتخاذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز