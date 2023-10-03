هنريكس يغيب عن لايبزج في مواجهة مانشستر سيتي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سيفتقد جهود المدافع بنيامين هنريكس في المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح لايبزج عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن هنريكس تعرض لإصابة عضلية بسيطة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع بايرن ميونخ 2 / 2 يوم السبت الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا).

من ناحية أخرى عاد تيمو فيرنر، الذي غاب عن المباراتين الماضيتين للفريق بسبب مشكلات في الظهر، إلى تدريبات الفريق، لكن لم تتضح الصورة بشأن إمكانية مشاركته في المباراة أمام مانشستر سيتي غدا.

وتعافى كيفن كامبل ويوسف بولسن من الإصابات وسيكونا متاحين للمشاركة في مباراة الغد، لكن داني أولمو لا يزال لا يمكنه المشاركة.

ويتطلع لايبزج إلى رد اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي تغلب عليه 8 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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