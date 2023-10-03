مدرب دورتموند : مباراة ميلان ستكون مختلفة للغاية عن مباراة باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إن المباراة أمام ميلان الإيطالي "ستكون مباراة مختلفة للغاية" عن أول مباراة لعبها الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبدأ دورتموند حملته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالخسارة بهدفين نظيفين أمام سان جيرمان يوم 19 سبتمبر الماضي.

وأضاف ترزيتش في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء:" نريد أن نكون أكثر شجاعة عندما نفقد الكرة. ميلان لديه نهج مختلف. ولكننا قمنا بالعديد من الأمور الجيدة في المباريات القليلة الماضية، وستكون هذه الأمور مهمة للغاية في مباراة الغد".

وأردف :" في هذا المستوى، لا توجد مباراة سهلة. كنا نعتقد أن المباراة في باريس ستكون مختلفة. سنخوض أول مباراة لنا على ارضنا في الغد. بتواجد جماهيرنا في المدرجات، نريد أن نحقق أول انتصار غدا".

في الوقت نفسه، يعتقد نيكلاس فولكروج، مهاجم الفريق، أن أدائهم في المباريات الأخيرة تم انتقاده بشكل مبالغ فيه.

وقال :"جمعنا العديد من النقاط. لم نخسر (في الدوري) هذا الموسم (4 انتصارات وتعادلين). قدمنا عروضا قوية في النصف الثاني من الموسم الماضي. لا أحب هذه الانتقادات على الإطلاق".

وشدد فولكروج، الذي انضم لدورتموند من فيردر بريمن هذا الصيف، " في هذه اللحظة لدينا قوة ذهنية، ورغبة في الفوز. أظهرنا هذا مرارا وتكرارا في الأيام الأخيرة. نريد البناء على هذا غدا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز