قاد فريقه للفوز بثلاثية .. رونالدو ينقذ النصر بأول أهدافه في دوري أبطال آسيا

المصدر: رويترز

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تدخل كريستيانو رونالدو لإنقاذ فريقه النصر من مفاجأة عندما مهد هدفه الأول في دوري أبطال آسيا لكرة القدم الطريق أمام انتفاضة الفريق السعودي ليفوز 3-1 على الاستقلال ممثل طاجيكستان.

وبدا النصر في مأزق بعد تأخره في بهدف سينين سيباي مهاجم الاستقلال في الدقيقة 44.

لكن قائد البرتغال أدرك التعادل في منتصف الشوط الثاني قبل أن يضيف زميله تاليسكا هدفين في غضون خمس دقائق.

وحافظ النصر على بدايته المثالية في دور المجموعات إذ يملك ست نقاط في صدارة المجموعة الخامسة متفوقا بثلاث نقاط على بيرزوي الإيراني. ولدى كل من الدحيل القطري والاستقلال نقطة واحدة.

وأبدى رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، سعادته بافتتاح أهدافه القارية مع النصر.

وكتب رونالدو في حسابه في منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "مباراة رائعة من كل أفراد الفريق. سعيد لتسجيل أول أهدافي في دوري أبطال آسيا. نواصل الفوز".

واحتاج مهاجم ريال مدريد السابق إلى 156 دقيقة لتسجيل هدفه الأول في دوري أبطال آسيا، دون احتساب مباراة شباب الأهلي في الملحق المؤهل للبطولة.

ويبدو أن رونالدو تأخر في افتتاح سجله التهديفي في البطولة الآسيوية، لكنه لا يبدو كذلك مقارنة بسجله في دوري أبطال أوروبا.

وانتظر قائد البرتغال 2024 دقيقة لتسجيل هدفه الأوروبي الأول، والذي جاء بقميص مانشستر يونايتد في موسم 2006-2007، قبل أن يتربع على قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ برصيد 140 هدفا.

ولا يبدو أن عرش الهداف التاريخي للبطولة الأوروبية في خطر بعد رحيل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ويتفوق رونالدو بفارق 11 هدفا على اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم.

وربما سيضع رونالدو عينيه على تصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا عبر التاريخ في ظل امتداد عقده مع النصر حتى 2025 وربما يقرر البقاء لما بعد ذلك لتحقيق إنجاز استثنائي.

ويحتاج اللاعب البالغ عمره 38 عاما إلى 41 هدفا لمعادلة الرقم القياسي للمهاجم ديان داميانوفيتش القادم من الجبل الأسود والذي يتصدر قائمة الهدافين منذ بدء الإحصاءات للبطولة في 2003.

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