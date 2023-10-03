أنشيلوتي: ريال مدريد سيواجه اختباراً صعباً أمام نابولي أحد أفضل فرق إيطاليا

المصدر: رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاثنين إن مواجهة نابولي أحد أفضل فرق إيطاليا ستكون الأصعب للفريق في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدأ ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني رحلته لتعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة 15 بالانتصار 1-صفر على ضيفه أونيون برلين الشهر الماضي بينما فاز نابولي، ثالث الترتيب في الدوري الإيطالي، بنتيجة 2-1 على مضيفه سبورتنج براجا.

وقد تكون مواجهة الثلاثاء على ملعب دييجو أرماندو مارادونا حاسمة لرغبة الفريقين في انتزاع صدارة المجموعة الثالثة.

وأبلغ أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب نابولي، الصحفيين "سنلعب أمام أحد أفضل الفرق الإيطالية. قام بعمل جيد الموسم الماضي. ستكون (مباراة) تنافسية والكفة متساوية لأنه يتمتع بمستوى مرتفع.

"ستكون أصعب مباراة في دور المجموعات بالنسبة لنا. لا أريد قول إننا اعتدنا على ذلك لكن قميص هذا النادي يثقل كاهلنا".

وسيعود أنشيلوتي لنابولي بعدما قاد الفريق في 73 مباراة بين عامي 2018 و2019، حيث تجنب الهزيمة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا قبل إقالته خلال احتلال الفريق المركز السابع في الدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي "لدي ذكريات إيجابية. إنها مدينة ساحرة. هناك أيضا لحظات أقل سعادة. لكن لدي تجربة رائعة. استرجاع الذكريات قبل مباراة مثل هذه ليس منطقيا. من الأفضل التوقف حين تكون العلاقة بين النادي والمدرب ليست جيدة.

"أعتقد أنه كان قرارا صحيحا لنابولي وبالنسبة لي أيضا لأنني عدت للنادي الأفضل في العالم بعد عامين".

وتعود المواجهة الأخيرة بين ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2016-2017 حين تفوق العملاق الإسباني بنفس النتيجة 3-1 في مباراتي دور الستة عشر وواصل رحلته للفوز باللقب.

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