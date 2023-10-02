القوة الجوية يعود بفوز ثمين من أوزبكستان في دوري أبطال آسيا ليتصدر المجموعة الثالثة مؤقتا

المصدر: رويترز

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عاد القوة الجوية العراقي بفوز ثمين بتفوقه 2-1 على مضيفه ايه.جي.إم.كيه ممثل أوزبكستان في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين.

ورفع القوة الجوية العراقي رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة مؤقتا في انتظار نتيجة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني في وقت لاحق اليوم.

ووضع علي جاسم القوة الجوية في المقدمة بتسديدة في الزاوية العليا لمرمى الحارس فاليجون رحيموف بعد مجهود فردي عقب دقيقتين من البداية.

وسجل سنجر تورسونوف بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت به كرة أبعدها الحارس من تسديدة لمحمد قاسم بعد ثلاث دقائق من الاستراحة ليجعل النتيجة 2-صفر لفريق المدرب أيوب أوديشو.

وقلص سيافاش حقنازاري النتيجة لصاحب الأرض قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ويحل القوة الجوية ضيفا على الاتحاد في الجولة المقبلة يوم 23 من الشهر الحالي.

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