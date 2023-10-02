برشلونة يمدد عقد نجمه الشاب لامين يامال حتى 2026 مع وضع شرط جزائي بمليار يورو

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين تمديد عقد نجمه الشاب لامين يامال حتى عام 2026 مع وضع شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو (مليار و60 مليون دولار).

وانضم يامال إلى أكاديمية الناشئين في برشلونة في سن السابعة وأصبح في أبريل الماضي أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني ، بسن 15 عاما وتسعة أشهر و16 يوما.

وبات يامال أصغر لاعب يشارك منذ البداية مع برشلونة ويحصل تدريجيا على دقائق لعب إضافية، كما أصبح الشهر الماضي أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الإسباني الأول، خلال الفوز على جورجيا 7 /1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز