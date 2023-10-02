ليفربول يرد على قرار لجنة الحكام: خطأ حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام يقوض نزاهة الرياضة

المصدر: رويترز

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قال ليفربول إن خطأ حكم الفيديو المساعد الذي أدى لإلغاء هدف لويس دياز خلال الهزيمة 2-1 أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي قوض النزاهة الرياضية.

وخسر ليفربول بتسعة لاعبين بعد أن سجل لاعبه جويل ماتيب هدفا في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الفريق كان يجب أن يتقدم في الشوط الأول عن طريق دياز الذي ألغى الحكم هدفه بداعي التسلل.

وفشلت تقنية حكم الفيديو المساعد في إلغاء القرار الخاطئ بعدم احتساب الهدف مما دفع رابطة الحكام إلى إصدار بيان ألقت فيه باللوم على "خطأ بشري كبير" في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ليفربول في بيان أمس الأحد "من الواضح أن قواعد اللعبة لم تطبق بشكل صحيح، مما قوض النزاهة الرياضية. لذلك فمن غير المرضي عدم منح الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق".

وقالت رابطة الحكام إن إلغاء هدف دياز كان "خطأ حقيقيا واضحا. كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد".

وأضافت رابطة الحكام أنها ستجري مراجعة شاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ.

وأضاف بيان ليفربول "إن تصنيف مثل هذه الإخفاقات بالفعل على أنها ‭'‬خطأ بشري كبير‭'‬ أمر غير مقبول أيضا. يجب تحديد جميع النتائج فقط من خلال المراجعة وبشفافية كاملة.

"هذا أمر حيوي لمصداقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذه النوعية من المواقف مرة أخرى".

وقال ليفربول إن النادي يدرك الضغوط التي يتعرض لها الحكام، لكن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "كان ينبغي أن يخففها لا أن يؤدي إلى تفاقمها"، مضيفا أنهم سيستكشفون الخيارات المتاحة لحلها.

وتم استبدال دارين إنجلاند، مسؤول حكم الفيديو المساعد، ومساعده دان كوك في مباراتيهما المقبلتين (نوتنجهام فورست ضد برنتفورد) أمس الأحد ومباراة فولهام ضد تشيلسي اليوم الاثنين على التوالي.

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