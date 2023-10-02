رينجرز الاسكتلندي يُقيل مدربه بيل بسبب سوء النتائج وستيفن ديفيز يقود التدريب مؤقتاً

المصدر: رويترز

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أقال رينجرز المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد إنه انفصل عن مدربه مايكل بيل بعد تحقيق نتائج أقل من التوقعات هذا الموسم.

وخسر رينجرز 3-1 على أرضه أمام أبردين يوم السبت ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري بعد ثلاث هزائم في أول سبع مباريات.

ويتأخر بالفعل بفارق سبع نقاط عن سيلتيك المتصدر.

وتعرض رينجرز لهزيمة ساحقة 7-3 في مباراتي الذهاب والعودة أمام أيندهوفن الهولندي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ليتراجع للدوري الأوروبي.

وقال رينجرز "توصلنا للقرار (الأحد) بإنهاء عقد المدرب بيل وكذلك عقود المدربين المساعدين نيل بانفيلد وداميان ماثيو وهاري وأتلينج وجاك آدي".

وأضاف رئيس رينجرز جون بينيت "من الواضح أن النتائج جاءت أقل بكثير من توقعات مجلس الإدارة ومايكل ومشجعينا".

كما أعلن النادي في بيانه أن لاعب الوسط السابق ستيفن ديفيز سيقود فريق التدريب المؤقت.

وعاد بيل (43 عاما) إلى قيادة رينجرز في نوفمبر الماضي عقب إقالة الهولندي جيوفاني فان برونكهورست بعد أن كان جزءا من الجهاز الفني للمدرب السابق ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي الحالي.

وكان بيل، لاعب تشارلتون أثليتيك السابق، مدربا سابقا لكوينز بارك رينجرز قبل انضمامه للفريق الاسكتلندي.

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