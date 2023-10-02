الدوري الفرنسي.. لوكاكو وبليجريني ينقذان روما بالفوز على فروزينوني الصاعد حديثاً ويخففان الضغط عن مورينيو

المصدر: رويترز

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منح هدفان عبر روميلو لوكاكو ولورينتسو بليجريني فريقهما روما الفوز 2-صفر على ضيفه فروزينوني الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد مما يخفف الضغط عن المدرب جوزيه مورينيو.

وبعد 21 دقيقة، بدل لوكاكو اتجاهه بذكاء ليتخلص من رقيبه ويسدد في الشباك من مسافة 12 ياردة ليمنح أصحاب الأرض هدف التقدم.

وحاول فروزينوني، الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة خارج أرضه، إدراك التعادل لكن بليجريني قائد روما أحبط آمال الفريق الزائر بتسديدة مباشرة إثر ركلة حرة قبل سبع دقائق من النهاية.

وأنهت النتيجة مسيرة مخيبة للآمال لفريق مورينيو، الذي خسر 4-1 أمام جنوة يوم الخميس الماضي، مما جعله يقبع حول منطقة الهبوط.

وصعد روما الآن إلى المركز 12 بثماني نقاط من سبع مباريات. ويحتل فروزينوني المركز العاشر بتسع نقاط.

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