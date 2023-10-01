الحارس البولندي شتينسني يتألق في تعادل يوفنتوس مع مضيفه أتلانتا في الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس أداء رائعا في الشوط الثاني ليساهم في خروج فريقه بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وأبعد الحارس البولندي ركلة حرة من لويس موريل بأطراف أصابعه لتصطدم بالعارضة ثم في ظهره إلى خارج الملعب قرب النهاية.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 14 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، ويتقدم بنقطة واحدة على أتلانتا خامس الترتيب.

وأهدر دافيدي زاباكوستا لاعب أتلانتا فرصتين في بداية المباراة.

وبدأ أتلانتا الشوط الثاني بقوة مدعوما بجماهيره، وأضاع فرصتين بواسطة إيدرسون وشارل دي كيتلار.

وكانت أخطر فرص يوفنتوس بتسديدة فيدريكو كييزا التي أبعدها الحارس خوان موسو.

وسدد موريل كرة أخرى ارتدت من صدر شتينسني لكن تون كوبمينمرز لم يستغل الموقف حيث أطاح بالكرة فوق العارضة من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز