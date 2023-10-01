توخيل مدرب بايرن ميونخ يتوقع منافسة شرسة على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد مضي ست جولات من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) تراجع بايرن ميونخ البطل القياسي للمسابقة، إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر.

وعلى النقيض من بعض الأعوام الماضية، يتوقع توماس توخيل مدرب بايرن أن تتنافس عدة أندية على لقب البوندسليجا هذا الموسم.

وبالإضافة إلى ليفركوزن ، يرى توخيل /50 عاما/ أن بوروسيا دورتموند ولايبزج أيضا يطاردان اللقب.

وقال توخيل عقب التعادل 2 /2 على ملعب لايبزج أمس السبت "هذه الفرق تلعب بشكل جيد للغاية، فرق خطيرة وناجحة".

وأضاف "علينا أن نمضي قدما على طريقتنا الخاصة".

وتحدث سيمون رولفس مدير الكرة لليفركوزن بإيجابية عن سخونة الأجواء في قمة البوندسليجا.

وقال رولفس لمحطة "زد دي اف"، "أعتقد أن كل مشجع كرة قدم في ألمانيا يشعر بالسعادة حين تصبح المنافسة على أشدها في البوندسليجا لفترة طويلة".

وتعادل بايرن ميونخ مع ليفركوزن بهدفين لمثلهما في مباراة القمة التي جمعت بينهما في وقت سابق.

وقال جوشوا كيميتش نجم بايرن بشأن التعادل مع لايبزج "لقد سمحنا لهم بالدخول إلى المنافسة ومنحناهم الفرصة خلال المباراة".

وعلق بشأن تسجيل فريقه هدفين بعد تأخره بهدفين أمام لايبزج "كان من المهم أن نظهر رد فعل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز